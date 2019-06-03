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Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Политика

Первое заседание состоится 5 июня

Киев, 3 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске будет бывший президент страны Леонид Кучма. Об это заявили экс-президент Кучма и действующий глава Украины Владимир Зеленский на общем брифинге в Киеве, сообщило 3 июня информационное агентство УНИАН.

Первое заседание группы с участием Кучмы состоится 5 июня. Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призвала начать переговоры по Донбассу «с чистого листа», а также заявила, что Минские соглашения зашли в глухой угол.

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Минские соглашения и их выполнение
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