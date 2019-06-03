Латвия просит разметить у себя американские ПРО

Рига, , 14:08 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, находясь с визитом в США, посетил в Центр стратегический и международных исследований в Вашингтоне. Как сообщает новостной портал bb.lvсо ссылкой на латвийскую газету «Сегодня», министр сделал несколько резонансных и «воинственных заявлений».

По мнению Пабрикса, географическое расположение Латвии — на границе Запада и близко к Востоку — требует, чтобы латвийское руководство было как «солдаты и офицеры, которые просчитывают возможности и способности своих подразделений: они точно должны знать, что они могут и не могут сделать».

В ходе своего выступления Пабрикс еще раз напомнил, что Латвия в числе тех стран-членов НАТО, кто выделяет 2% ВВП на оборону.

Из-за того, что Латвия — маленькая страна с маленьким бюджетом, по словам Пабрикса, ощущается нехватка средств противовоздушной обороны.

«Мы были бы счастливы разместить у себя ракеты средней дальности и батареи «Патриот». Но у нас нет лишних денег. Это один из вопросов, который я поднимал здесь в Вашингтоне, и, конечно, мы хотели бы видеть военную финансовую помощь».