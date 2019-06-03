Бурунди пригрозила разорвать отношения со спецпредставителем ООН

Бужумбура, , 14:55 — REGNUM Бурунди пригрозила разорвать отношения со специальным представителем ООН в восточноафриканской стране. Как сообщается, тем самым власти Бурунди высказали свое недовольство вмешательством представителя организации во внутренние дела страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Совет Безопасности ООН прервал заседание для обсуждения событий в Бурунди после того, как власти восточноафриканской страны выразили готовность прекратить отношения со специальным представителем организации в Бурунди Мишелем Кафандо.

Напомним, что Кафандо, бывший президент Буркина-Фасо, был избран в 2017 г. специальным представителем ООН в Бурунди, с целью активизировать усилия по поиску разрешения конфликтов в стране, которые не прекращаются здесь со времен окончания гражданской войны в 2006 г.