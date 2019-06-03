Президент Ирана: «сделка века» угрожает всем мусульманским странам

Тегеран, , 15:24 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в открытом письме лидерам всех арабских государств заявил, что «сделка века» Дональда Трампа является заговором против мусульманского мира, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Хасан Рухани призвал арабских лидеров противостоять заговору и защищать Палестину. В своем письме президент Ирана отметил, что весь исламский мир нуждается в сплочении для борьбы с общим врагом несмотря на то, что мировое сообщество уделяет все меньше внимание палестинской проблеме.

Иранский лидер обвинил арабские страны в том, что они остаются равнодушными к «сделке века» Трампа, которая «разрушит Палестину», представляя при этом непосредственную угрозу для всех мусульман. Политик отметил, что странам ближневосточного не стоит питать иллюзий насчет политики Белого дома, потому что Вашингтон продолжает демонстрировать враждебность к исламскому миру. Перенос американским президентом посольства в Иерусалим и признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами этот факт подтверждают.