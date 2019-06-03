Иран призвал участников «ядерной сделки» уважать его интересы

Тегеран, , 14:44 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Казем Гарибабди, выступая перед журналистами, заявил, что все страны-участницы «ядерной сделки» должны уважать интересы Ирана и соблюдать свои обязательства по СВПД. Если этого не будет, Иран может перестать выполнять свои обязательства по соглашению, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, приверженность СВПД каждой из сторон должна быть гарантированной, что обеспечит соблюдение интересов ИРИ. На данный момент стороны не предприняли каких-либо ощутимых шагов по выполнению своих обязательств, что ставит под угрозу судьбу документа. В этой связи Высший совет национальный безопасности уже приостановил выполнение 26 и 36 пунктов «ядерной сделки».

Казем Гарибабди отметил, что заключение СВПД создало базу для сотрудничества Ирана и МАГАТЭ, которое продолжается и по сей день. Агентство ведет активную деятельность на территории Исламской республики и на протяжении двух лет констатирует полное выполнение Ираном «ядерной сделки».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.