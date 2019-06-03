Понедельник, 3 Июня 2019 года
17:49:38 МСК

МИД Ирана: ни одна администрация США не выполняет своих договоренностей

Политика

Руководство ИРИ не видит разницы между администрацией Трампа и ее предшественницами

Тегеран, 3 июня 2019, 17:49 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что руководство Ирана не видит разницы между администрацией президента США Дональда Трампа и ее предшественницами, так как Вашингтон никогда не отличался выполнением своих обязательств по международным соглашениям, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, администрация Барака Обамы, с которой руководство ИРИ заключало СВПД в 2015 году, также не выполняла своих обязательств по данному договору. Впрочем, выполнением договоренностей не отличалось ни одно из руководств США. В 2018 году Дональд Трамп лишь окончательно это подтвердил, разрушив все успехи ирано-американской дипломатии.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что США никогда не заключат с Ираном более выгодного соглашения, чем ядерная сделка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить