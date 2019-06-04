МИД Ирана: Трамп некомпетентен для переговоров с Ираном

Тегеран, , 06:46 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что верховный лидер Исламской республики, правительство, парламент, судебные органы, военные и дипломаты пришли к единому выводу, что на текущий момент никаких переговоров с Вашингтоном быть не может, сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам дипломата, Иран всегда готов к переговорам с Китаем, Россией и странами Персидского залива. Дональд Трамп, незаконно выведя США из СВПД с полным пренебрежением к интересам иранского народа, доказал свою некомпетентность. С ним и его администрацией иранское руководство вести переговоры не намеревается.

Раннее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию заявил о готовности США вести переговоры с Ираном. Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя слова американского лидера, отметил, что «не по словам судят, а по делам», и отверг возможность переговоров с США, пока Белый дом не снимет с ИРИ незаконные санкции.