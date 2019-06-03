Командующий ПРО Ирана: мы готовы ответить на любые враждебные действия

Тегеран, , 15:54 — REGNUM Командующий силами противовоздушной обороны Ирана бригадный генерал Алиреза Сабахифард заявил, что силы ПРО страны ответят самым жестким образом на любые враждебные действия по отношению к исламской республике, сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам генерала, армия ведет активное наблюдение за любыми перемещениями вдоль границ Ирана, особенно на юге страны и в районе Персидского залива. Без разрешения сил ПРО ни один объект не сможет войти в иранское воздушное пространство. Алиреза Сабахифард отметил, что Иран обладает современнейшими ракетными и радиолокационными системами, отслеживающими угрозы на суше, в воздухе и на море.

28 мая аятолла Али Хаменеи назначил Алирезу Сабахифарда командующим силами ПРО Ирана. Ранее бригадный генерал возглавлял военную базу Хатам аль Анбиа.