Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Иран и Турция разрабатывают механизм совместной торговли в обход санкций

Политика

Иран и Турция находятся также в процессе создания совместного банка

Тегеран, 3 июня 2019, 14:39 — REGNUM  Посол Ирана в Турции Мохаммад Фаразманд заявил, что Тегеран и Анкара разрабатывают финансовый механизм для осуществления двусторонней торговли. Данный шаг является мерой безопасности в условиях введения Вашингтоном новых антииранских санкций, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, Иран экспортирует в Турцию большие объемы газа, и для того, чтобы санкции Вашингтона не нанесли ущерб экономическим отношениям двух стран, необходимо разработать новый механизм торговли в национальных валютах. Работы над ним уже ведутся. Мохаммад Фаразманд отметил, что Иран и Турция находятся также в процессе создания совместного банка.

Раннее в апреле министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о том, что в планах Ирана и Турции создать механизм обеспечения двусторонней торговли, похожий на INSTEX, разработку которого Иран ведет вместе с ЕС.

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Зарубежная хроника
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