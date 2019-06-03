Иран и Турция разрабатывают механизм совместной торговли в обход санкций

Тегеран, , 14:39 — REGNUM Посол Ирана в Турции Мохаммад Фаразманд заявил, что Тегеран и Анкара разрабатывают финансовый механизм для осуществления двусторонней торговли. Данный шаг является мерой безопасности в условиях введения Вашингтоном новых антииранских санкций, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, Иран экспортирует в Турцию большие объемы газа, и для того, чтобы санкции Вашингтона не нанесли ущерб экономическим отношениям двух стран, необходимо разработать новый механизм торговли в национальных валютах. Работы над ним уже ведутся. Мохаммад Фаразманд отметил, что Иран и Турция находятся также в процессе создания совместного банка.

Раннее в апреле министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о том, что в планах Ирана и Турции создать механизм обеспечения двусторонней торговли, похожий на INSTEX, разработку которого Иран ведет вместе с ЕС.