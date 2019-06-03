Индия построит Картарпурский коридор для паломников к 30 сентября

Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM Министр общественных работа индийского штата Панджаб Виджай Индер Сингла заявил, что с индийской стороны строительные работы по Картарпурскому коридору будут завершены к 30 сентября. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

2 июня Виджай Индер Сингла прибыл в пограничный пункт Картарпур, чтобы проинспектировать готовность коридора для паломников. По словам министра, по всем стандартам Картарпурский коридор будет обеспечивать стандартам полноценной автомагистрали. Сообщается, что протяженность индийского участка коридора составит 4,2 км. Коридор будет представлять собой автомагистраль с огороженными тротуарами для пешеходов и электрическими фонарями.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.