ЦИК Индии опровергла сообщения о «несуществующих» избирателях на выборах

Нью-Дели, , 14:38 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Индии опровергла сообщения о «несуществующих» избирателях на парламентских выборах 2019 года. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Ранее индийские СМИ обнаружили нестыковки в статистических данных на сайте ЦИК Индии. В частности, сумма избирателей по штатам оказалась меньше общего числа отдавших свой голос жителей Индии. Официальные представители центральной избирательной комиссии Индии сообщили, что на сайте была опубликована лишь предварительная оценка числа проголосовавших, которая обновлялась в реальном времени и носила справочный характер. ЦИК призвала индийские СМИ «перестать пытаться найти подвох там, где его нет».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. БДП получила 303 из 543 мест в парламенте Индии. На прошедших выборах Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, одержав победу лишь в 52 избирательных округах.