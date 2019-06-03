Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Политика

… по телефону

Москва, 3 июня 2019, 13:58 — REGNUM  Сегодня, 3 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества России и Азербайджана. Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Также главы двух государств обсудили предстоящие планы встреч на различных уровнях.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Азербайджана.

Подробности: Алиев поделился оценками встречи с Пашиняном в Вене с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил готовность и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы

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Российско-азербайджанские отношения
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