Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Москва, , 13:58 — REGNUM Сегодня, 3 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества России и Азербайджана. Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Также главы двух государств обсудили предстоящие планы встреч на различных уровнях.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Азербайджана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил готовность и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы

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