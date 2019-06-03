Соня Ганди переизбрана лидером оппозиции в парламенте Индии

Нью-Дели, , 15:23 — REGNUM Соня Ганди вновь избрана лидером парламентской фракции ведущей оппозиционной партии страны «Индийского национального конгресса» (ИНК). Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своей речи на собрании фракции ИНК Соня Ганди поблагодарила своих однопартийцев за оказанное ей доверие. Она также высоко оценила труд и усилия председателя Индийского национального конгресса Рахула Ганди по борьбе с правящей Бхаратия джаната парти в ходе предвыборной кампании. Соня Ганди подчеркнула, что кризис, охвативший ИНК на последних парламентских выборах, несет в себе массу возможностей для развития и обновления партии. Лидер фракции ИНК в парламенте выразила уверенность в том, что «временные трудности не помешают Индийскому национальному конгрессу вновь воспарить в небе демократии Индии». Отметим, что Соня Ганди является вдовой бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди и матерью действующего председателя ИНК Рахула Ганди.

Ранее, 23 мая, в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. БДП получила 303 из 543 мест в парламенте Индии. На прошедших выборах Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, одержав победу лишь в 52 избирательных округах.