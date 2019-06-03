Грузия: Партия Бурджанадзе провела ребрендинг

Андро Малкин, , 16:30 — REGNUM

Партия «Нино Бурджанадзе — Демократическое движение» провела в минувшее воскресенье, 2 июня, внеочередной съезд и осуществила очередной «ребрендинг» — изменила название на «Единая Грузия — Демократическое движение». Впрочем, особой новизны это название не представляет, так как ранее эта же партия именовалась «Демократическое движение — Единая Грузия».

Главным же последствием подобных перемен должны стать «изменения по существу», повышение рейтинга партии и упрочение ее положения на политической арене Грузии. Сумеет ли добиться этого бывшая соратница экс-президента Михаила Саакашвили, которая держалась в грузинской политике в течение многих лет, занимая должности председателя парламента вначале при правлении Эдуарда Шеварднадзе, а после его отстранения от власти путем «революции роз» — и при правлении Саакашвили?

Съезд партии Бурджанадзе на этот раз проходил в новоотремонтированном отеле «Шератон Метехи Палас», а присутствовали на нем, согласно информации пресс-службы партии, 439 делегатов, которые единогласно проголосовали за изменение наименования партии. На съезде были избраны генсек (должность которого опять осталась за Григолом Барамидзе) и новый политсовет партии, утверждены эмблема и символика партии.

В состав политсовета вошел и сын Нино Бурджанадзе и Бадри Бицадзе — Анзор Бицадзе, который в последнее время открыто заявлял о намерении заняться политикой и начать более активную деятельность в партии, учрежденной его матерью. На съезде Анзор Бицадзе коротко определил дальнейшие цели и задачи партии.

«Наше главное послание — Единая Грузия. С объединенными территориями и обществом. Сегодня нашему обществу нужны объединение, консолидация для того, чтобы страна двигалась вперед. Мы не можем терять ни одной минуты, ни одной секунды, так как мир развивается очень быстро, и наша страна не должна отставать от темпов, которыми развивается весь мир», — передает пресс-служба партии отрывок из его выступления на съезде.

Нино Бурджанадзе была более категоричной и выразила уверенность, что ее партия в обновленном виде и составе обязательно победит в предстоящей политической борьбе и выложит народу «серьезные результаты». Но главным условием для достижения успеха она назвала обеспечение справедливости. А для этого, по ее мнению, предстоящие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной избирательной системе.

За введение именно такой системы политический спектр Грузии борется уже давно. Еще в период правления Михаила Саакашвили, когда Нино Бурджанадзе занимала пост председателя парламента, с инициативой отказа от смешанной — пропорционально-мажоритарной системы и перехода к пропорциональной системе выступила тогдашняя оппозиция. В течение нескольких лет «объединенная оппозиция» проводила в связи с этим вопросом усиленную агитационную кампанию, встречи с представителями международных организаций и дипкорпуса и пыталась убедить зарубежных партнеров и грузинскую общественность, что только пропорциональная система обеспечит максимальную защиту от фальсификаций и справедливость выборов.

Но правительство Саакашвили до последнего дня своего нахождения у власти от перехода к такой системе отказывалось. Нино Бурджанадзе присоединилась к протесту «объединенной оппозиции» уже позднее, когда перешла в ряды ярых оппонентов «Единого национального движения». Случилось это не сразу. Вначале между командой Саакашвили и Бурджанадзе возникли разногласия именно из-за пропорциональных списков, в которых тогда еще спикер грузинского парламента надеялась увидеть больше мест для своих соратников. Покинув пост председателя законодательного органа, Бурджанадзе первоначально занялась общественной деятельностью, не делая акцента на дальнейших политических планах, но спустя некоторое время все же основала свою партию и постепенно перешла в ряды оппозиции. 23 ноября 2008 года состоялся первый учредительный съезд партии, которая тогда носила название «Демократическое движение — Единая Грузия», а лидером партии единогласно была избрана Нино Бурджанадзе.

Под ее «предводительством» состоялось и временное объединение ряда оппозиционных тогдашним властям сил, которое было названо «Представительным народным собранием», и которое устроило масштабные в тот период акции протеста на проспекте Руставели, продемонстрировав местному и мировому сообществу, сколько людей выступает против засилья правительства Саакашвили. Закончились эти выступления в ночь на 26 мая 2011 года, плачевно для их рядовых участников, точно так же, как и акции периода 2007 года, были разогнаны полицией и спецназом с применением необходимых для этих целей средств. Погибли люди, было немало пострадавших. А Нино Бурджанадзе обвинили в том, что ее кортеж, пытаясь уехать с проспекта Руставели, где начался разгон митинга, сбил человека. Сама Бурджанадзе этот факт категорически отрицала, а начатое было расследование особых результатов не дало. Во всяком случае, широкой общественности их не сообщили.

Лидерство в «Представительном народном собрании» было пиком оппозиционной карьеры Нино Бурджанадзе, и, вплоть до прихода в политику олигарха Бидзины Иванишвили, она лишь периодически напоминала Михаилу Саакашвили о совершенной им жестокости в отношении участников акции и пыталась усилить реакцию мирового сообщества на беззакония тогдашней власти.

Когда в политике появился Бидзина Иванишвили, Нино Бурджанадзе, как и многие оппозиционные в тот период Саакашвили силы, попыталась найти свое место в создаваемой олигархом новой коалиции, но Иванишвили отобрал для сотрудничества и борьбы лишь несколько надежных, на его взгляд, политических борцов, которых, тем не менее, спустя несколько лет отдалил от ядра коалиции — партии «Грузинская мечта».

Бурджанадзе же перешла в оппозицию, уже и к приведенному Иванишвили к власти новому правительству, и начала его открытую критику по разным вопросам внешней и внутренней политики.

Некоторое время она ориентировалась на большее сотрудничество с Россией, пытаясь завязать там прочные связи и найти опору для принятия в Москве решений в пользу Грузии. Но и это направление особого успеха лидеру «Демократического движения» не принесло.

На всех выборах, в которых участвовала партия Нино Бурджанадзе, она набирала лишь несколько процентов голосов, не получая нужного для вхождения в парламент или органы местного самоуправления количества. Причиной такой неудачи она называла применяемые уже правительством «Грузинской мечты» нечестные методы борьбы, а именно фальсификации, давление на избирателей, административные ресурсы.

Интересно, что многие политики, которые сегодня входят в число лидеров «Грузинской мечты», в бытность Саакашвили у власти и в период своего нахождения в оппозиции к нему категорически требовали перехода на пропорциональную систему выборов. Сегодня они такой поспешной необходимости в этом не видят и считают, что пропорциональная система должна быть введена только к 2024 году. А предстоящие в 2020 году парламентские выборы собираются провести по старой, смешанной системе.

Бурджанадзе в числе других оппонентов «Грузинской мечты» сегодня выступает именно за пропорциональную систему, считая, что только она позволит провести честные выборы и дать реальные результаты. Интересно и то, что сегодня эту же точку зрения разделяют сам Саакашвили, его соратники по «Национальному движению» и бывшие соратники экс-президента, ныне лидеры «Европейской Грузии».

В преддверии предстоящих в 2020 году парламентских выборов Нино Бурджанадзе произвела очередной ребрендинг партии, видоизменила название, ввела в политсовет новых членов, в том числе своего сына, обозначила конечные цели политической борьбы.

«Мы уверены, что в справедливой борьбе наша партия обязательно одержит победу, так как мы сильны в борьбе — как несправедливой, так и справедливой. Этот съезд показал, что нашу партию одолеть не так легко. Это партия, члены которой не продаются и знают, что страна обязательно должна быть выведена из той стагнации и трясины, в которой она находится сегодня», — заявила Бурджанадзе журналистам уже после окончания съезда партии.

По ее словам, подготовку к выборам — очередным ли 2020 года или внеочередным (что лидер «Единой Грузии» не исключила), ее партия уже начала. Бурджанадзе призвала всю оппозицию объединиться с тем, чтобы вынудить нынешнее правительство к проведению свободных и справедливых выборов.

Станет ли партия Бурджанадзе той самой «третьей силой», которая сумеет сменить правительство «Грузинской мечты», неизвестно. Во всяком случае, те внешние изменения, которые она произвела в своей партии, оснований для такого продвижения не дают. Независимые грузинские аналитики считают, что сменить власть, опорой которой сегодня являются олигарх и его финансы, может разве что только сила с еще более прочной опорой и хотя бы аналогичным финансовым содержанием…