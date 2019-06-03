ВВС Турции нанесли удар по объектам террористов на севере Ирака

Анкара, , 15:07 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщило, что ВВС Турции в рамках операции «Коготь» нанесли удары по объектам террористов Рабочей партии Курдистана в районе Зап на севере Ирака, в результате чего уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов. Ведомство также опубликовало фото турецких сил специального назначения, задействованных в сухопутной части операции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в сообщении также сказано: «Турецкие силы специального назначения в рамках операции «Коготь» на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря и при температуре воздуха до — 10 °C решительно выполняют свою миссию». Операция «Коготь», руководство которой осуществляет министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, началась в ночь на 28 мая 2019 года с артподготовки. Затем в районе Хакурка в воздух была поднята боевая авиация. В операции были задействованы самолеты-заправщики и ударные беспилотные летательные аппараты. На следующем этапе на иракскую территорию высадились подразделения турецких сил специального назначения, выдвинувшиеся в районы предположительного местонахождения баз террористов Рабочей партии Курдистана.