Либерал-демократы поменяли лидера фракции в Заксобрании Оренбуржья

Оренбург, , 14:20 — REGNUM Фракция ЛДПР Заксобрания Оренбургской области пережила смену лидера. В настоящее время пост руководителя заняла Татьяна Казамщикова, сообщили к респонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Стоит отметить, ранее пост лидера фракции занимала депутат Оксана Набатчикова. В партии отметили, что никаких интриг искать не стоит, ротация происходит согласно положению о работу фракции в Заксобрании. Срок полномочий руководителя составляет два с половиной года.

Как отметил депутат Госдумы Сергей Катасонов, позиция лидера ЛДПР Владимира Жириновского такова, что как можно больше членов партии должны набраться управленческого опыта на всех уровнях. Партии нужна сильная команда управленцев, готовая прийти к управлению городом, областью и страной.

Добавим, в Заксобрании Оренбургской области работает четыре фракции — ЛДПР, КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России». По данным портала zaksob.ru, самая многочисленная фракция у «Единой России» — 34 депутата, малочисленная — один «Справедливой России» — один. ЛДПР и КПРФ представляют по шесть депутатов.