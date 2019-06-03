Правительство Киргизии временно запретило работы на месторождениях урана

Бишкек, , 13:53 — REGNUM Правительство Киргизии ввело запрет на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки урана. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Читайте также: Президент Жээнбеков: «Добычи урана в Киргизии не будет!»

В документе указано, что запрет будет действовать до окончания законодательного урегулирования, инициированного в соответствии с постановлением республиканского парламента «О мерах по обеспечению радиационной безопасности населения Киргизии» от 2 мая 2019 года.

В правительстве отмечают, что нововведенный запрет не распространяется на работы, связанные с рекультивацией хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов, расположенных на территории Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился о приостановке работ на расположенном в Иссык-Кульской области урановом месторождении «Таш-Булак». Поводом для этого послужили митинги жителей Иссык-Кульской области.

Читайте также: Алчность и безалаберность: что угрожает «жемчужине Киргизии» Иссык-Кулю?