МИД Турции: мы не приемлем ущемления законных прав палестинцев

Анкара, , 15:27 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи, произнесенной на 14-м внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Мекке, заявил, что Турция не допустит переписывания истории Палестины. Он подчеркнул: «Турция не приемлет того, что экономические интересы ставятся выше справедливости, и ущемления законных прав палестинцев».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что раскол среди мусульман на руку тем, кто хочет сохранить оккупацию Палестины, а эффективное урегулирование палестино-израильского конфликта должно опираться на соответствующие резолюции ООН. Он продолжил: «Ситуация в Палестине и статус Иерусалима всегда будут приоритетом для всех нас. Любое мирное соглашение, которое не обеспечит создание независимого и суверенного Палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Иерусалиме, будет отвергнуто». Министр также добавил, что и спустя 50 лет после создания ОИС мусульманские страны все еще сталкиваются с серьезными вызовами и угрозами миру, безопасности, стабильности и процветанию.