Выборы в Казахстане: главная борьба развернется за второе и третье места

Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM «Нынешние предвыборные процессы в Казахстане отличаются от предыдущих уровнем заинтересованности электората. Если раньше люди больше наблюдали за выборами со стороны, то сейчас стали активными участники политического процесса», — заявил казахстанский политолог, автор ИА REGNUM Марат Шибутов, комментируя предвыборную ситуацию в Казахстане.

По словам эксперта, «казахстанцы обсуждают выборы, спорят в социальных сетях, оценивают качество работы штабов каждого кандидата».

"Глубоко ошибаются те, кто считает, что выборы 9 июня не содержат в себе интригу. Она есть. Обозначу несколько пунктов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, важно кто займет второе и третье места по результатам голосования. Во-вторых, нужно смотреть, как распределятся голоса в двух крупнейших по численности населения городах Казахстана Нур-Султане и Алма-Ате (1,07 млн и 1,85 млн человек, соответственно — Прим. ИА REGNUM ). В-третьих, важно знать, как проголосует молодежь».

По мнению аналитика, «второе и третье места на выборах покажут, какими могут быть партийные списки на будущих парламентских выборах в Казахстане».

"Президентское место одно, и его займет, вероятнее всего, кандидат от партии власти. Для остальных партий поддержка на президентских выборах означает неплохой задел к будущим парламентским выборам», — пояснил он.

Собеседник отметил, что от того, «сколько наберут коммунисты, «Ак жол» или иные кандидаты, будут зависеть, в том числе, и внутрипартийные расклады».

"Выборы в парламент Казахстана привязаны исключительно к партийным спискам. То есть только те кандидаты, у которых есть своя партия, могут претендовать на места в парламенте. И далеко не все кандидаты от партии власти «Нур-Отан» получат кресла. Те, кто не пройдет по спискам — пойдут к коммунистам, в «Ак Жол» или к кому-то еще».

Политолог отметил, что предпочтения молодежи важно понимать для того, чтобы знать, на какую идеологию сориентировано молодое поколение.

«Это нужно для усиления позиций партий на будущее», — подытожил Марат Шибутов.

ИА REGNUM напоминает, что предстоящие выборы президента Казахстана запланированы на 9 июня 2019 года. Центризбирком зарегистрировала семь кандидатов, в том числе и фаворита президентской гонки Касым-Жомарт Токаева.