Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Турция осудила решение Израиля по Восточному Иерусалиму

Политика

Израиль принял решение о строительстве более 800 домов в Восточном Иерусалиме

Анкара, 3 июня 2019, 15:49 — REGNUM  В сообщении, опубликованном Министерством иностранных дел Турецкой Республики, говорится, что Турция осуждает решение Израиля о незаконном строительстве более 800 домов в оккупированном Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению турецкого внешнеполитического ведомства, Израиль и в священный месяц Рамазан продолжает творить беззаконие, связанное с оккупацией палестинских земель, демонстрируя свою бесчеловечную политику.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в сообщении МИД Турции сказано: «Израиль своим решением о строительстве в Восточном Иерусалиме новых домов вновь нарушил права палестинского народа». Также отмечается, что пришло время пресечь незаконные действия Израиля, направленные на саботирование статуса Иерусалима. МИД Турции заверил, что Турция и впредь продолжит оказывать поддержку палестинским братьям и их справедливому делу.

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Зарубежная хроника
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