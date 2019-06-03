Турция осудила решение Израиля по Восточному Иерусалиму

Анкара, , 15:49 — REGNUM В сообщении, опубликованном Министерством иностранных дел Турецкой Республики, говорится, что Турция осуждает решение Израиля о незаконном строительстве более 800 домов в оккупированном Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению турецкого внешнеполитического ведомства, Израиль и в священный месяц Рамазан продолжает творить беззаконие, связанное с оккупацией палестинских земель, демонстрируя свою бесчеловечную политику.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в сообщении МИД Турции сказано: «Израиль своим решением о строительстве в Восточном Иерусалиме новых домов вновь нарушил права палестинского народа». Также отмечается, что пришло время пресечь незаконные действия Израиля, направленные на саботирование статуса Иерусалима. МИД Турции заверил, что Турция и впредь продолжит оказывать поддержку палестинским братьям и их справедливому делу.