Спецслужбы арестовали бывшего «серого кардинала» судебной системы Киргизии

Бишкек, , 13:50 — REGNUM Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии задержала бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Экс-чиновник арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

Отмечается, что Манас Арабаев подозревается в совершении преступлений, подпадающих под статью «Коррупция» Уголовного кодекса Киргизии.

Напомним, что ранее киргизстанские СМИ неоднократно писали о том, Манас Арабаев является «негласным куратором» судебной системы Киргизии. А депутат республиканского парламента Канат Исаев утверждал, что «судьи не могут выносить решения самостоятельно — всё решается по звонку завотделом аппарата президента по имени Манас и его заместителя Алмаза».