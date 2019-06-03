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Спецслужбы арестовали бывшего «серого кардинала» судебной системы Киргизии

Политика

Экс-чиновника подозревают в причастности к рейдерским захватам

Бишкек, 3 июня 2019, 13:50 — REGNUM  Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности Киргизии задержала бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Экс-чиновник арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

Отмечается, что Манас Арабаев подозревается в совершении преступлений, подпадающих под статью «Коррупция» Уголовного кодекса Киргизии.

Напомним, что ранее киргизстанские СМИ неоднократно писали о том, Манас Арабаев является «негласным куратором» судебной системы Киргизии. А депутат республиканского парламента Канат Исаев утверждал, что «судьи не могут выносить решения самостоятельно — всё решается по звонку завотделом аппарата президента по имени Манас и его заместителя Алмаза».

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Политическая жизнь Киргизии
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