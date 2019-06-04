Вторник, 4 Июня 2019 года
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Испания и Турция обсуждают продление срока размещения ЗРК Patriot в Турции

Политика

Испания может продлить срок дислокации своих ЗРК Patriot в Турции

Анкара, 4 июня 2019, 11:21 — REGNUM  С 2015 года по требованию НАТО на военной базе «Инджирлик» в турецкой провинции Адана дислоцированы испанские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Как сообщил Посол Испании в Турции Хуан Гонсалес-Барба сегодня стороны обсуждают вопрос продления срока дислокации ЗРК еще на шесть месяцев. В интервью турецкому новостному агентству Anadolu Ajansı, он отметил, что отношения Турции и Испании основаны на дружбе и постоянно развиваются. Также испанский дипломат рассказал, что в составе командования сухопутными силами НАТО в турецком городе Измире служат 25 испанских военнослужащих, а предприятия испанской оборонной промышленности находятся в тесном сотрудничестве с турецкими компаниями. Представитель Испании также сообщил, что испанская инженерно-технологическая компания Navantia ответственна за проектирование и строительство авианосца TCG Anadolu для ВМС Турции на турецкой верфи.

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Зарубежная хроника
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