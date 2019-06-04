Испания и Турция обсуждают продление срока размещения ЗРК Patriot в Турции

Анкара, , 11:21 — REGNUM С 2015 года по требованию НАТО на военной базе «Инджирлик» в турецкой провинции Адана дислоцированы испанские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Как сообщил Посол Испании в Турции Хуан Гонсалес-Барба сегодня стороны обсуждают вопрос продления срока дислокации ЗРК еще на шесть месяцев. В интервью турецкому новостному агентству Anadolu Ajansı, он отметил, что отношения Турции и Испании основаны на дружбе и постоянно развиваются. Также испанский дипломат рассказал, что в составе командования сухопутными силами НАТО в турецком городе Измире служат 25 испанских военнослужащих, а предприятия испанской оборонной промышленности находятся в тесном сотрудничестве с турецкими компаниями. Представитель Испании также сообщил, что испанская инженерно-технологическая компания Navantia ответственна за проектирование и строительство авианосца TCG Anadolu для ВМС Турции на турецкой верфи.