МИД КСА: решение палестинского вопроса — приоритет арабских стран

Эр-Рияд, , 14:42 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф вновь подтвердил важность поддержки прав палестинцев со стороны всех арабских стран. Выступая на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в преддверии серии заседаний на высшем уровне, глава саудовского внешнеполитического ведомства заявил, что решение палестино-израильского конфликта остается самой важной проблемой, стоящей перед мусульманскими странами.

Он также отметил, что поддержка права палестинцев на создание своего независимого государства с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы будет всегда являться приоритетом внешней политики Саудовской Аравии. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмед аль-Отхаймин подчеркнул, что данный конфликт до сих пор не решен из-за безрассудного отношения израильских властей к требованиям законных резолюций ООН и продолжающейся оккупации палестинских земель.