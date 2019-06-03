Игры в нацбезопасность: в Литве выживают латвийские ЖД-компании с рынка

Вильнюс, , 13:46 — REGNUM Литовский национальный вещатель LTV обвинил «Литовские железные дороги» (Lietuvos geležinkeliai) в допуске к общественным закупкам латвийской компании, которая якобы связана с «окружением Владимира Путина».

Государственная «Литовская железная дорога» и её дочерние предприятия в течение нескольких лет латвийской компании Sigmen, контролируемой бывшим сотрудником КГБ Латвии Юрием Симоненковым, имеющим контакты с политическими лидерами России, выплатила почти 130 млн евро. Стратегическая цель Sigmen — миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT.

«В Латвии Симоненков начал свой бизнес с Skonto, предприятия, основанного кадровым сотрудником КГБ. До 2008 года он управлял Multibanka, который в 2005 году подпал под санкции США за отмывание денег. До 2016 года Симоненков имел совместные предприятия с Сергеем Носовым, который является членом консультативного органа государственного совета при Путине и губернатором Магаданской области», — пересказывая LRT, пишет также литовское агентство BNS.

Реагируя на публикации, министр транспорта Литвы Рокас Масюлис сегодня, 3 июня, обратился в Департамент госбезопасности с просьбой «оценить риски в сложившейся ситуации», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Любую информацию о возможных рисках на стратегических предприятиях мы оцениваем очень серьёзно. Надеемся, что прозорливость ДГБ поможет нам объективно оценить сложившееся положение и справится с потенциальными рисками на Lietuvos geležinkeliai», — цитирует слова Масюлиса пресс-служба литовского минстранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже не первый конфликт Литвы с Латвией в сфере железнодорожного транспорта. В апреле 2019 года бывший министр транспорта Латвии, а ныне один из руководителей частной латвийской компании LGC Cargo Айнарс Шлессер обвинил Литву в выдавливании LGC Cargo с литовского рынка и пригрозил европейскими санкциями. Суть конфликта: по законам Литвы российские грузы по территории Литвы может транспортировать исключительно государственная компания Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги» — ЛЖД). Такой закон принят из соображений «государственной безопасности». Латвийскую LGC Cargo из-за этого не пускают на литовский рынок, поскольку подозревают, что компания намерена транспортировать в том числе и российские грузы в Калининград. В LGC Cargo не скрывают, что работают в том числе и с российскими грузами, однако принятый закон в Литве называют искусственным препятствием ведения бизнеса, нарушением конкуренции и дискриминацией.

В 2018 году Литва конфликтовала с Латвией из-за подрядов Rail Baltica. Это проект стоимость 5,8 млрд евро, который в основном финансирует Евросоюз, однако из-за позиции Литвы до сих пор не прекращается череда скандалов, в которой эксперты видят борьбу за средства.

И, наконец, Еврокомиссия оштрафовала Литву за самовольно разобранный ЖД-участок по направлению в Латвию. сентябре 2008 года компания «Литовские железные дороги» разобрала часть железнодорожных рельс на самом коротком участке дороги между Мажейкяй и портами Латвии, осложнив тем самым транспортировку нефтепродуктов в Латвию и Эстонию, так как протяженность пути возросла со 166 до 241 километра, одновременно возросли и расходы на транспортировку горючего. За это осенью 2017 года Еврокомиссия приняла решение оштрафовать Литву на 27,82 млн евро. ЕК также обязало Литву восстановить участок, а когда на объявленном конкурсе по восстановлению победителями стала латвийская и эстонская компания, результаты сразу заморозили опять под предлогом «национальной безопасности».