В Марокко откроют Африканский центр мониторинга миграции

Рабат, , 15:18 — REGNUM Парламент Марокко одобрил принятие законопроекта об учреждении в столице страны Рабате штаб-квартиры Африканского центра мониторинга миграции и развития партнерства. Центр будет заниматься сбором информационных данных и осуществлять координацию между африканскими странами по вопросам миграции и экономического развития.

Ранее соглашение по созданию центра было достигнуто в ходе встречи министра иностранных дел Марокко Насера Буриты и председателя комиссии Африканского союза Мусы Факи Мухаммада. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что встреча состоялась в кулуарах межправительственной конференции ООН по миграции, прошедшей в Марракеше.

Впервые инициатива об основании центра была выдвинута королем Марокко Мухаммедом VI в прошлом году, когда он занимал должность главы комитета Африканского союза по вопросу миграции. Данное предложение было поддержано лидерами африканских стран на 31-м саммите Африканского союза, прошедшем в июле 2018 года в столице Мавритании Нуакшоте.