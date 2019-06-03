Фронт ПОЛИСАРИО не был приглашен на африкано-китайский форум в Аддис-Абебе

Тифарити, , 15:31 — REGNUM Лидеры фронта ПОЛИСАРИО, представляющие частично признанную Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, не получили приглашения на африкано-китайский форум, который был организован Пекином совместно с Африканским союзом. Форум прошел в столице Эфиопии Аддис-Абебе и был посвящен вопросу развития диалога и сотрудничества между Китаем и странами Африки. В форуме приняли участие высокопоставленные представители Китая, руководство Африканского союза и послы африканских государств. Марокканское информационное издание MAP считает, что неприглашение ПОЛИСАРИО, члена Африканского союза, является оскорблением и еще раз подчеркивает территориальную целостность Марокко.

Постоянный представитель Марокко в Африканском союзе Мухаммед Арруки заявил, что Китай в рамках своих отношений с Марокко придает большое значение территориальной целостности двух дружественных стран. Он добавил, что Пекин приложил огромные усилия, чтобы помешать участию непризнанной республики в данном мероприятии, которое призвано укрепить партнерство между странами Африки и Китаем.