В Новгородской области с 1 августа начнёт работу архивный комитет

Великий Новгород, , 13:44 — REGNUM Архивный комитет — новое подразделение в системе органов исполнительной власти Новгородской области — начнёт работу с 1 августа 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, постановление о создании комитета подписал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Сейчас управлением областными архивными фондами занимается отдел по организации архивного дела областного министерства культуры.

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«Создание комитета не потребует дополнительных расходов. К нему перейдут функции и средства, выделенные министерству культуры на организацию архивного дела», — пояснил Андрей Никитин.

Архивный комитет Новгородской области возглавит Мария Пантелейчук, которая ранее занимала пост заместителя председателя регионального правительства.

Отметим, что с созданием нового комитета их число в системе органов исполнительной власти региона вырастет до шести. В состав правительства Новгородской области председатели комитетов не входят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после реформы органов исполнительной власти Новгородской области в январе 2018 года было создано 13 министерств, пять комитетов и три инспекции, но уже в 2019 году число министерств увеличилось: с 1 апреля 2019 года создано министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Кроме того, два новых структурных подразделения были созданы в администрации губернатора Новгородской области (она функционирует отдельно от правительства региона).

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