ООН намеревается вывести из Сомали 1000 солдат – СМИ

Могадишо, , 13:48 — REGNUM Совет Безопасности ООН решил вывести из миротворческой миссии в Сомали (AMISOM) 1000 солдат, несмотря на возросшее число атак террористов группировки Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Могадишо, передает Daily Monitor Uganda.

Решение было принято на сессии Совбеза ООН, прошедшей в пятницу, 31 мая. Члены совета единодушно проголосовали за вывод 1000 солдат, однако заверили представителей Сомали в том, что в случае ухудшения ситуации, они пересмотрят свое решение.

По принятой резолюции, контингент AMISOM будет сокращен на 1000 человек. В результате к 28 февраля 2020 года в Сомали останется 19 626 военных. По плану, разработанному в 2017 году, ООН постепенно выведет войска из Сомали и передаст полномочия спецслужбам страны. Однако представители Африканского союза заявили, что перед президентскими выборами в 2020 году стране необходимо дополнительное обеспечение безопасности.

Только в марте террористы Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили две крупные атаки, использовав 28 взрывчатых устройств. На прошлой неделе в Могадишо погибли пять человек, в их числе был экс-министр иностранных дел Сомали. Ответственность за теракт взяла группировка Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Миссия AMISOM была основана в 2007 году. Она состоит из войск Бурунди, Джибути, Эфиопии, Кении и Уганды.