Борьба не на жизнь, а на смерть: о плане США по «дестабилизации России»

Вашингтон, , 13:39 — REGNUM

Нанести России более серьезный удар, чем в 1990-е, Вашингтону уже не удается — однако в отечественной социально-экономической политике остается немало слабых мест, которые будут использованы для давления на Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 3 июня, комментируя информацию о подготовленном в США «плане дестабилизации России».

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, американская корпорация Rand подготовила план «ненасильственной дестабилизации России». Предполагается прежде всего «давить на уязвимые места в экономической сфере», а именно усилить экономические санкции, создать для России дополнительные затраты, постараться сократить ее экспортные доходы.

«Дестабилизировать нас сильнее, чем они это сделали в перестроечные и 1990-е годы, американцам уже не удастся, время упущено. С тем ущербом наша страна в главном справилась, но в силу затянувшихся игр в «партнёрство с Западом» остались немалые окна уязвимости. Американцы о них знают. Знают и о растущем несогласии граждан России с проводимой социально-экономической политикой. Всё это они будут использовать.

Надо хорошо отдавать себе отчёт в том, что это борьба не на жизнь, а на смерть. Недавно один товарищ пытался меня убедить в том, что нам не надо обострять отношения с США, что ради их нормализации стоит отказаться от «ненужных» конфликтов. Я не стал вступать в дискуссию по поводу «нужности» или «ненужности» тех или иных конфликтов, а просто спросил: готовы ли, по его мнению, США отказаться от такого «ненужного» им конфликта, как натравливание на нас Украины? Нет, не готовы. Почему? Он что, им нужен для улучшения благосостояния американских граждан? Нет, он нужен им для уничтожения России. Вот и ответ на все вопросы по поводу возможности, отказавшись от «ненужных» конфликтов, наладить отношения с США.

Американцы, как значится в плане корпорации Rand, будут «наносить удар по экспортным доходам РФ» — руководству России следует более справедливо делить эти доходы, чтобы до рядовых граждан доходило не меньше, чем раньше, а лучше — больше.

Они будут «создавать для России дополнительные затраты во всех ключевых сферах», а мы должна заставить их больше тратиться на их сателлитов. Вот прибалтам ещё на 60 млн тонн транзит сократим в ближайшие годы: приятно, пусть Вашингтон возмещает потери. Украину же просто надо превратить для них в дырявый карман — и европейцы поостерегутся класть в него деньги.

О «конкурентоспособности» американского СПГ по сравнению с российским природным газом смешно говорить. Наша нефть, несмотря на известные происки, всегда будет котироваться.

И вот ещё какое предложение: создать фонд возмещения потерь от американских санкций за счёт конфискованного у заворовавшихся чиновников. У одного бывшего главы Клинского района нашли имущества на 9 млрд рублей! Правильно прокуратура говорит, что надо изъять их в пользу государства. В таком фонде они бы очень пригодились. Наживались эти деньги в рамках той системы, которую «реформаторам» именно американцы помогли создать. Пусть теперь служат делу освобождения — и от зависимости от США, и от этой системы», — отметил Михаил Демурин.