Золото не спасёт Украину от долгов — эксперт РИСИ

Москва, , 13:29 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский начал продажу золота из государственных резервов, вероятно, чтобы вовремя осуществить выплаты по суверенному долгу и тем самым показать себя перед международным сообществом аккуратным плательщиком. Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

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Золотой запас Украины уходит за долги

Аналитик полагает, что это делается «с прицелом на то, что Украине в скором времени придётся снова занимать деньги». Однако подобные шаги не помогут Украине полностью решить проблемы с внешним долгом, который на сегодня составляет 80 млрд долларов, уверен Беляев. Разрыв между золотовалютными резервами и суммой госдолга превышает четыре раза.

Ранее один из крупнейших украинских олигархов Игорь Коломойский публично предложил украинскому лидеру объявить в стране дефолт по внешнему долгу или отказаться от программы помощи МВФ, однако Зеленский пока не торопиться следовать этому совету. Эксперт РИСИ предположил, что на фоне подобных экономических пертурбаций может быть создана «достаточно мутная» ситуация, которую украинские «эффективные менеджеры» используют в своих интересах.

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Что касается долгов Украины Международному валютному фонду (МВФ), по мнению аналитика, такая «помощь» в действительности становится «ещё большей кабалой» и «ложится тяготами на плечи простого народа и ограничивает развитие страны».

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До конца года Украина выплатит кредиторам $6,3 млрд — НБУ

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд — с 20,5 до 19,3 млрд долларов из-за крупных выплат по госдолгу. Как уточнил глава Нацбанка страны Яков Смолий, на выплаты долгов государства было израсходовано почти два млрд долларов, а до конца 2019 года Киев должен заплатить по долгам ещё пять млрд. По самым скромным подсчётам, выплаты по госдолгу Украины уже доходят до 40% госбюджета.

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