Сервис знакомств Tinder обяжут раскрывать личные данные пользователей

Москва, , 13:27 — REGNUM Роскомнадзор внёс сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации в сети. Об этом 3 июня сообщило издание Znak.

Таким образом, соцсеть будет вынуждена по требованию служб предоставлять личные данные пользователей, в том числе об их переписке и местонахождении. В реестр Tinder был включен 31 мая 2019 года.

Представители компании подтвердили, что они могут передавать информацию о своих пользователях в ряде случаев, в частности, если было вынесено судебное решение, ведется расследование или в случае, когда информация необходима для предотвращения преступлений.

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Напомним, Tinder является частично платным приложением для устройств, работающих под управлением ОС Android и iOS. По имеющейся информации, сейчас пользователями Tinder являются около 50 млн человек.

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