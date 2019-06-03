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British Airways возобновляет авиаперевозки в Пакистан

Политика

Первые 240 пассажиров уже приземлились в Исламабаде

British Airways возобновляет авиаперевозки в Пакистан
Benedikt Lang
Самолет авиакомпании British Airways

Лондон, 3 июня 2019, 13:23 — REGNUM  Британская авиакомпания British Airways возобновляет полеты в Пакистан после более чем десятилетнего перерыва, сообщает агентство Prensa Latina.

3 июня состоялся первый перелет Хитроу (Великобритания) — Исламабад (Пакистан) с 240 пассажирами на борту. Этот рейс будет совершаться трижды в неделю.

British Airways прекратила полеты в Пакистан после теракта в отеле Marriot в столице Пакистана в сентябре 2008 года. Тогда погибли 54 человека, 266 получили ранения. О своей причастности к теракту заявила организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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