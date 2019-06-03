British Airways возобновляет авиаперевозки в Пакистан

Лондон, , 13:23 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways возобновляет полеты в Пакистан после более чем десятилетнего перерыва, сообщает агентство Prensa Latina.

3 июня состоялся первый перелет Хитроу (Великобритания) — Исламабад (Пакистан) с 240 пассажирами на борту. Этот рейс будет совершаться трижды в неделю.

British Airways прекратила полеты в Пакистан после теракта в отеле Marriot в столице Пакистана в сентябре 2008 года. Тогда погибли 54 человека, 266 получили ранения. О своей причастности к теракту заявила организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).