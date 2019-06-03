Депутат Вишневский готовит бумаги для выдвижения в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский намерен подать документы в Горизбирком для выдвижения в губернаторы Северной столицы в четверг, 6 июня. Как сообщил Вишневский, накануне завершились внутрипартийные праймериз, где он набрал 65% голосов.

«Очень благодарен за поддержку коллегам. По его итогам конференции Петербургского «Яблока», которая пройдет вечером 5 июня, будет предложена моя кандидатура», — сообщил депутат 3 июня

Впрочем, окончательно кандидатуру Вишневского от «Яблока» должно согласовать федеральное бюро партии «Яблоко», это произойдет утром 5 июня. Вишневский «надеется на поддержку».

«Утром 6 июня планирую отнести документы в Горизбирком», — заявил он.

Борис Вишневский добавил, что намеревается собрать подписи так называемого «муниципального фильтра» — депутатов петербургских муниципалитетов, большинство которых являются представителями «Единой России». Однако «яблочник» полагает, что говорить о том, что кандидатов согласуют только по велению «сверху» — преждевременно.

«Не верьте. Это — информационное давление и на муниципальных депутатов, и на общество, чтобы внушить ему, что все предрешено и сопротивляться бесполезно. В тот же день, как у меня примут документы в Горизбиркоме, я начну собирать муниципальные подписи. И мы сделаем всё, чтобы вопреки намерениям Смольного, прорваться через барьер», — добавил Вишневский.

Напомним, документы в Горизбирком 1−2 июня подали 13 претендентов на высший в Петербурге пост. Среди них — врио губернатора Александр Беглов, который идет как самовыдвиженец, кандидаты от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и других партий, а также другие самовыдвиженцы.

Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо представить подписи как минимум 2% от общего числа городских избирателей — это немногим более 76 тысяч подписей.

Всем кандидатам, как от партий, так и самовыдвиженцам, потребуется собрать 10% заверенных подписей муниципальных депутатов Петербурга — это минимум 155 подписей, причем, подписанты должны представлять не менее трех четвертей от всех муниципальных советов города.

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