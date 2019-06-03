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Министр обороны КНР допускает военное решение тайваньского вопроса

Политика

Но подчеркнул, что оно возможно только при попытке насильственного отделения острова от Китая

Министр обороны КНР допускает военное решение тайваньского вопроса
Китайский спецназ

Пекин, 3 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Выступая на 18-й конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре с докладом «Китай и международное сотрудничество в сфере безопасности», министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ отметил, что Китай должен объединиться с Тайванем и обязательно это сделает, сообщает 2 июня Синьхуа.

Вопрос Тайваня, по словам министра, относится к суверенитету и территориальной целостности КНР, и ни одна страна в мире не потерпит раскола государства. Вэй Фэнхэ указал на то, что попытки узаконить разделения столкнутся с любым противодействием со стороны КНР, включая военное.

Министр адресовал свое предостережение демократической администрации острова, отметив, что Китай прилагает все возможные усилия для мирного объединения, но не следует недооценивать решимость и волю НОАК.

«Защита государственного единства — священный долг армии», — заключил он.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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