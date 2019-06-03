Министр обороны КНР допускает военное решение тайваньского вопроса

Пекин, , 13:08 — REGNUM Выступая на 18-й конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре с докладом «Китай и международное сотрудничество в сфере безопасности», министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ отметил, что Китай должен объединиться с Тайванем и обязательно это сделает, сообщает 2 июня Синьхуа.

Вопрос Тайваня, по словам министра, относится к суверенитету и территориальной целостности КНР, и ни одна страна в мире не потерпит раскола государства. Вэй Фэнхэ указал на то, что попытки узаконить разделения столкнутся с любым противодействием со стороны КНР, включая военное.

Министр адресовал свое предостережение демократической администрации острова, отметив, что Китай прилагает все возможные усилия для мирного объединения, но не следует недооценивать решимость и волю НОАК.

«Защита государственного единства — священный долг армии», — заключил он.