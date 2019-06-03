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Клинцевич: США упрощают проблему в Сирии

Политика

От чего будет зависеть решение Москвы

Москва, 3 июня 2019, 13:04 — REGNUM  В Совфеде видят положительный момент в ситуации признания США легитимности президента Сирии Башара Асада, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой нa западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены нa трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.

«В подобном предложении, если оно, конечно, последует я вижу по крайней мере один положительный момент. США, похоже, уже на официальном уровне готовы признать позитивную роль, которую играет Россия в решении ближневосточных проблем», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Примет ли Россия предложение, будет зависеть от способности США переосмыслить свою роль в регионе, говорит сенатор.

«Что касается сути предложения, то, на мой взгляд, США значительно упрощают проблему, сводя ее исключительно к действиям Ирана. Как мне представляется, она носит, что называется, многослойный характер, и ее решение будет во многом зависеть от способности США переосмыслить свою роль в этом регионе», — сказал Клинцевич.

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Мирное урегулирование в Сирии
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