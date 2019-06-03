Министр обороны Индонезии принял участие в форуме «Диалог Шангри-ла»

Сингапур, , 13:11 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду говорил о безопасности и стабильности в ходе азиатского саммита по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре 2 июня, сообщает Antaranews.

По его словам, Индонезия рассматривает «Диалог Шангри-ла» как очень важный форум для укрепления интерактивного общения и диалога, который способствуют совместному поиску общих взглядов в области стабильности и безопасности в регионе.

В рамках «Диалога Шангри-ла» министр обороны Индонезии провел переговоры с министром обороны Сингапура Хенг Ан Хеном, с государственным секретарем Минобороны Германии Петером Таубером, с министром обороны США Патриком Шанаханом.

«Все члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласились, что построение стабильности в сфере безопасности является ключом к достижению процветания, а без стабильности и безопасности этого процветания будет трудно достичь», — говорится в пресс-релизе министра обороны Индонезии.

Напомним, «Диалог Шангри-ла» — это межправительственный форум, который ежегодно проводится аналитическим центром международного института стратегических исследований (IISS) с 2002 года. В совещании принимают участие министры обороны 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая 10 стран АСЕАН, Российскую Федерацию, КНР, Японию, Индию, Францию.