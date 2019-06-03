Новый посол России в Белоруссии: потенциал Союзного государства огромен

Минск, , 13:02 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев твёрдо убеждён в том, что «никаких черных кошек в отношениях Москвы и Минска нет и быть не должно», а решения вопросов обязательно будут. Об этом он заявил в опубликованном сегодня, 3 июня, интервью газете «Известия».

«Считаю, что на все вопросы оперативного, тактического плана в экономической жизни — в системе отношений министерств, ведомств и представителей бизнеса — нужно смотреть через призму стратегического взаимодействия. И тогда многие вопросы будут решаться значительно быстрей и легче, чем они порой решаются сейчас», — сказал Мезенцев.

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Он подчеркнул:

«Потенциал Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, двадцатилетие которого будет отмечаться в этом году, огромен. Важно говорить о том, что всем нам следует сделать, чтобы этот потенциал полнообъемно реализовывался в соответствии с замыслами президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко».

Мезенцев напомнил о недавних переговорах председателей правительств России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, отметив, что «тогда премьер Белоруссии сказал о том, что 70% в наших позициях о том, как двигаться дальше, — это единство в подходах, а 30% вопросов требуют шлифовки». Также требуют «шлифовки», по мнению нового российского дипломата, вопросы в рамках ЕАЭС, который состоялся, наработал авторитет и влияние в макрорегионе.

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«Главное — видеть плюсы совместной деятельности по отношению к работе в одиночку. И здесь значимость партнерских отношений России и Республики Беларусь особая, это во многом пример практики, учет которой значим для всего ЕВРАЗЭС», — подчеркнул Мезенцев. При этом он признал: «Конечно, непросто взаимоувязывать национальные интересы с интересами интеграционного экономического объединения».

Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии и назначил на его место Дмитрия Мезенцева. Кадровому решению предшествовал острый конфликт официального Минска с российским послом — спецпредставителем президента РФ в Белоруссии. Русофобствующая прозападная оппозиция встретила новость об отзыве Бабича с ликованием.

Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск 2 июня и вскоре вручит верительные грамоты руководству союзной республики. Тем временем посол Белоруссии в России Владимир Семашко повысил свои полномочия до уровня вице-премьера.