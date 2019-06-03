СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Иваново, , 13:01 — REGNUM Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России. Другой фигурант уголовного дела, задержанный в Воронеже управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, уже арестован судом.

По версии следствия, Коньков и Гришин совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей. В СК уточнили, что в ближайшее время Конькову и Гришину планируется предъявить обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня. В реготделении «Единой России» сообщили о том, что членство Конькова может быть приостановлено на срок следствия.

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