В Кремле хотят участия Калви в Петербургском форуме

Москва, , 13:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о желании российского руководства видеть американского инвестора Майкла Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает телеканал RT.

Президент Владимир Путин лично следит за делом Калви, пояснил Песков. Он отметил, что хотел бы участия инвестора в форуме, однако не имеет отношения к выдаче соответствующих разрешений и не может дать оценку его процессу.

«Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль», — сказал Песков в интервью программе SophieCo.

Он добавил, что больше 15 лет Калви был весьма активным игроком на российском рынке и зарекомендовал себя как благонадежный бизнесмен.

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Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Калви и другие фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, деньги были похищены у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман объявил бойкот Петербургскому форуму из-за дела Калви. Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года.

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