Переговоры Украины с Россией: пусть Кернес и Тимошенко проторят дорогу

Харьков, Украина, , 12:50 — REGNUM Украинские политики, призывающие к переговорам с Россией, могли бы начать их сами, каждый на своем уровне — но пока не решаются на это, как не решается и новый президент Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 3 июня, комментируя высказывания мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщалось ранее, Кернес выступил за прямые переговоры Украины с Россией, отметив, что переговоров «не надо стесняться». Граждане Украины, судя по социологическим опросам, такие переговоры поддерживают, отметил он.

«На Украине всё большее число политиков начало говорить о необходимости неких «прямых переговоров» с Россией. При этом, однако, не уточняется, о чем будут эти переговоры и на каком уровне. Мэр Харькова предлагает «прямые переговоры», Юлия Тимошенко о них говорит…

Вот бы и провели такие переговоры. Геннадий Кернес мог бы провести переговоры с руководителем одного из соседних российских областных центров. Поговорили бы, в частности, о том, как памятники совместной истории хранить. А глава партии «Батькивщина» попросила бы встречи с руководителем какой-то из российских парламентских партий — по её выбору. Проторили бы дорожку! Начали бы «с чистого листа»!

Но… не решаются. Боязно. А ведь у них соглядатаев и тем более открытых контролёров меньше, чем у Владимира Зеленского.

Вот и ему боязно, да и «старшие товарищи» одного не отпустят.

А главное, что говорить пока не о чем, не созрели для серьёзного разговора ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах. Не созрели, потому что разговор может быть об одном: как прекратить раскручивание антироссийской истерии и практических политических шагов во вред нашей стране и как признавать реальность: наличие Донецкой и Луганской Народных Республик, их интересов. О признании волеизъявления населения Крыма я и не говорю — это само собой разумеется.

Не будет готовности идти на всё это, тогда и в более широких форматах встречаться смысла, на мой взгляд, не имеет: пустая будет говорильня», — отметил Михаил Демурин.