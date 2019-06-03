Переходное правительство Австрии приступит к работе 3 июня

Вена, , 12:55 — REGNUM 3 июня приносит присягу переходное правительство Австрии, возглавляемое временным канцлером Бригитте Бирляйн, пишет газета Kronen Zeitung.

Впервые в правительстве Австрии соблюдена гендерная пропорция — оно будет состоять из женщин на половину. Все переходные министры ранее занимали руководящие должности в соответствующих министерствах. Свои посты им предстоит занимать в течение летнего периода — как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Австрии пройдут внеочередные выборы в парламент.

Главой министерства иностранных дел Австрии назначен 50-летний Александр Шалленберг, юрист по образованию. Сын посла, он провел свое детство в Индии, Испании и Франции. С 1997 года Шалленберг работает в министерстве иностранных дел. Он служил пресс-секретарем министра иностранных дел Урсулы Плассник, затем возглавлял отдел стратегического планирования ведомства. Он является членом Австрийской народной партии.

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