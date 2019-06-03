Дела, возбуждённые против Порошенко, имеют перспективу — ГБР

Киев, , 12:46 — REGNUM Дела, возбуждённые против экс-президента Украины Петра Порошенко по заявлениям юриста Андрея Портнова, имеют юридически-правовую перспективу. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба, сообщили 3 июня информационное агентство «Украинские новости».

«Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это — тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу», — рассказал он.

Труба добавил, что следственные органы проверят факты, изложенные в заявлениях.

«В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР начало расследование дела о попытке узурпации власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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