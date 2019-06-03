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Спецоперация Турции против РПК в Ираке: «нейтрализованы» еще шесть человек

Политика

«Нейтрализован» – означает убит, взят в плен или сдался добровольно

Анкара, 3 июня 2019, 12:27 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» еще шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 3 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Курдские повстанцы подверглись нападению со стороны турецких военных в провинции Хакурк, общее число «нейтрализованных» людей достигло 28 человек со дня начала спецоперации, 27 мая.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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