Грузинский «крестовый поход» направлен против Азербайджана

Станислав Стремидловский, , 12:24 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 27 мая — 2 июня 2019 года стали: папа Франциск призвал к единству между народами-соседями; Ватикан готов вести диалог с Сальвини; Израиль преподносит сюрпризы; чем обернется переизбрание Моди для христиан Индии; Курц хочет абсолютного большинства для своей партии; в Пекине открылась выставка собраний Ватиканских музеев; католики Братска призывают не увлекаться бросанием камней в недавнее прошлое.

Папа Римский Франциск призвал к единству между верующими и между народами-соседями, передает Vatican News (Ватикан). Утром 1 июня, во второй день апостольского визита в Румынию, понтифик возглавил мессу в богородичном святилище Шумулеу-Чук. В богослужении приняли участие 100 тысяч паломников, включая иерархов, румынского премьер-министра Виорику Дэнчилэ и президента Венгрии Яноша Адера. Свою проповедь Франциск посвятил роли Пресвятой Девы Марии в обретении единства между верующими и между народами-соседями: Матерь Христа напоминает об этом глубочайшем смысле паломничества. Дева Мария, подчеркнул папа, ходатайствует «не только перед своим Сыном, но и перед каждым из нас, дабы голоса и раны, питающие раскол и раздробленность, не позволили похитить братство». Быть паломником значит осознавать, что мы приходим к себе домой, что мы являемся народом, богатство которого — в тысячах лиц, культур, языков и традиций. «Сложные, печальные события прошлого не забыть и не отвергнуть, но они также не могут служить препятствием или аргументом против желанного братского сосуществования, — подчеркнул понтифик. — Быть паломником означает чувствовать в себе призвание и вдохновение идти вместе с Господом, прося Его о благодати превращения старых и нынешних обид и недоверия в новые шансы единства; это означает освободиться от самоуверенности и комфорта в поисках новой земли, которую Господь хочет нам даровать». Поэтому нельзя бояться «смешиваться» друг с другом и протягивать руку помощи: Господь укрепляет нашу солидарность, братство, стремление к добру, истине и справедливости, отметил папа Франциск.

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин прокомментировал Vatican insider (Турин, Италия) итоги выборов в Европейский парламент. Главный вопрос в том, как вести диалог с победителем голосования в Италии, министром внутренних дел этой страны и главой партии «Лига» Маттео Сальвини, с которым в последние месяцы у Святого престола сложились непростые отношения. «Папа продолжает говорить: диалог, диалог, диалог, — сказал Паролин. — А почему не с Сальвини? Ведь диалог идет прежде всего с теми, кто думает не так, как мы, с кем у нас есть некоторые трудности и некоторые проблемы. Я придерживаюсь этого мнения, поэтому мы должны говорить и с Сальвини».

Израиль преподносит сюрпризы, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). 9 апреля на очередных парламентских выборах действующий премьер Биньямин Нетаньяху одержал победу, но в сентябре израильтянам снова предстоят выборы в Кнессет. Дело в том, что премьер не смог в установленные сроки сформировать правительство. Его партия «Ликуд» имеет 35 мандатов из 120. Переговоры о создании коалиция оказались неудачными. Нетаньяху пришлось иметь дело как с религиозными партиями, так и «старой лисой» Авигдором Либерманом, сторонником светского Израиля. Непреодолимые противоречия вызвал законопроект, который вводил призыв в армию для учеников ешив. Этого хочет израильское общество, но религиозные партии накладывают вето даже на компромиссные решения. В какой-то момент мяч оказался на поле президента Израиля Реувена Ривлина — а тот мог поручить сформировать правительство оппозиционной партии Бени Ганца «Синие и белые». Чтобы избежать этого сценария, премьер выступил с предложением о роспуске Кнессета, за что проголосовали 74 депутата (правоцентристские и арабские партии). По мнению издания, случившееся — тяжелая неудача для Нетаньяху. Впервые «король Биби» проиграл в игре, где он всегда являлся самым хитрым, привлекая на сторону большинство парламентских группировок. Для премьера новые выборы в сентябре представляют большую проблему: в начале октября генеральный прокурор должен допросить его в рамках расследования коррупционного дела. Но что будет в сентябре, не окажется ли Израиль в точно такой же ситуации? Посмотрим. Нетаньяху уже сделал первый шаг, начав слияние «Ликуда» с другой малой партией, получившей четыре места на последних выборах. При этом он больше не хочет знаться с Либерманом, который, судя по всему, во время надвигающейся избирательной кампании будет раскручивать тему светского государства. Тем временем арабские партии, которые проголосовали за роспуск Кнессета, вернулись к разговору о едином списке, столкнувшись с резким снижением явки израильских арабов.

Самые важные политические новости на прошлой неделе поступали не с Запада, а из Индии, где премьер-министр Нарендра Моди уничтожил оппозицию и смог переизбраться, утверждает Crux (Денвер, США). Моди использовал волну национализма, вызванную взрывом бомбы смертника в середине февраля, после чего пакистанские боевики убили 40 индийских сотрудников безопасности, затем состоялись взаимные авиаудары Пакистана и Индии по территории друг друга. Индийская народная партия (ИНП) вместе с союзниками завоевала 353 места в парламенте, открыв Моди путь к тому, чтобы стать первым премьер-министром за последние десятилетия, который вернется в правительство с еще более сильным большинством. Это событие примечательно по разным причинам. Но мы рассмотрим его через христианскую линзу, что поднимает насущные вопросы о будущем религиозных меньшинств в одной из развивающихся сверхдержав мира. По сути, Моди — это индийский Дональд Трамп. Он обращается к лозунгу «Индия для индийцев», часто подразумевая под этим, что быть индийцем — значит исповедовать индуизм. В этом контексте группы меньшинств воспринимаются как «неиндийцы», которых терпят в хорошие времена и активно преследуют в плохие. Сейчас изобретен новый термин — «шафранизация». Шафран — это цвет одежд, которые носят индуистские мудрецы, «шафранизация» была придумана для того, чтобы поощрять индуистские ценности и практики, даже дать им силу закона. Критики видят в этом индуистскую версию исламского шариата. И вот что это означает для небольшой христианской общины страны, которая уже столкнулась с серьезными угрозами. С тех пор, как в 2014 году Моди пришел к власти, число нападений на христиан и другие меньшинства выросло. Становление Индии как поля битвы в глобальной войне против христиан особенно трагично, учитывая стремление этой страны быть демократичной и религиозно терпимой. И хотя христиане составляют всего 2,3% населения, они хорошо заметны в обществе, отчасти потому, что управляют в Индии многими из лучших школ, больниц и центров социального обслуживания. Когда мать Тереза умерла в 1997 году, ее хоронили с государственными почестями. Сегодня трудно представить, что это наследие для Моди и сил, которые привели его к власти, много значит.

Себастьян Курц, молодой австрийский канцлер, подавший в отставку, должен вновь завоевать доверие избирателей в сентябре на досрочных выборах, пишет La Croix (Париж, Франция). Курц знал, чего ожидать, когда он отправил в отставку партнера по коалиции — лидера Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе, попавшегося на контактах с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха. Курц предпочел и сам подать в отставку, что может обернуться его преимуществом, считает профессор политологии Венского университета Сильвия Крицингер. «Он потеряет «бонус канцлера» (фотографии поездок за границу, встреч с международными лидерами), но у него будет больше времени для предвыборной кампании, и он может представить себя в роли «жертвы», — считает профессор. Стратегия Курца состоит в том, чтобы получить абсолютное большинство и обойтись без коалиционных соглашений.

Реставрация собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал во время пожара 15 апреля, вызывает жаркие дебаты во Франции, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание «перестроить» собор «еще красивее» в течение пяти лет. Правительство заявило о поддержке «современного архитектурного решения». 24 апреля был принят соответствующий законопроект. В нем предусматривается создание специального государственного учреждения, призванного разрабатывать, осуществлять и координировать реставрационные и природоохранные работы по восстановлению Нотр-Дама. Статья 9 гласит, что оно может быть освобождено от соблюдения законодательства, регулирующего охрану исторического наследия. Эти положения вызвали волну протеста по всей стране. В совместном заявлении 1170 видных экспертов выразили свою озабоченность. Законопроект, который был принят Национальным собранием 11 мая, сильно изменил Сенат Франции в ночь на 27 мая. Сенаторы стремятся включить специальное государственное учреждение в список административных структур, находящихся в ведении министерства культуры. А статья 9 кардинально пересмотрена. Сенат также осудил поспешность, с которой исполнительная власть планирует процесс восстановления. По мнению законодателей, реставрационные работы должны «уважать подлинность и целостность памятника», включая шпиль. Нотр-Дам должен быть восстановлен в том виде, в каком он был до пожара, преимущественно из тех же материалов.

AsiaNews (Рим, Италия) рассказывает о грузинском «крестовом походе» в Азербайджан. Речь идет о монастырском комплексе Давид Гареджи, расположенном на «спорной территории», на который «претендует как Баку, так и Тбилиси». Грузинские активисты при поддержке Грузинской православной церкви хотят отстаивать свои права «спокойно, но твердо и принципиально». Как заявил газете «Коммерсантъ» активист движения против оккупации монастыря Давид Кацарава, «тысячи молодых людей и патриотов со всей Грузии» планируют отправиться к монастырю, несмотря на возможное противодействие азербайджанских властей. Существуют различные причины конфликта. Азербайджанские ученые говорят, что монастырь, который они называют Кешикчидаг, связан не с Грузией, а с Кавказской Албанией, законным наследником которой претендует стать Баку. Для грузин эта точка зрения ненаучна. Эдуард Шеварднадзе в свое время предложил Гейдару Алиеву в четыре раза больше грузинской земли в обмен на монастырь, но его предложение было отклонено. То же самое предложение вновь в 2007 году сделал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и его отверг президент Азербайджана Ильхам Алиев. Переговоры возобновились, но пока ничего не решено. Как и в прошлом, азербайджанцы хотят получить доступ к монастырю с обеих сторон границы, от чего грузины отказались. Между тем азербайджанцы открыли новую дорогу к монастырю, что возмущает грузин. Протесты рискуют привести к эскалации. При новом грузинском президенте Саломе Зурабишвили, похоже, Тбилиси вступает в новую фазу внешней конфронтации. В марте прошлого года она начала полемику с Арменией, уже вовлеченной в конфликт с Азербайджаном. Во время визита в Ереван президент «обвинила армян в оккупации Нагорного Карабаха».

С 28 мая по 14 июля в Пекине проходит выставка «Красота нас объединяет. Китайское искусство из Ватиканских музеев», передает Vatican News (Ватикан). Впервые в истории 76 произведений народного, буддийского и католического искусства из китайской художественной коллекции музеев Ватикана выставлены во Дворцовом музее Запретного города. Уникальная экспозиция является «конкретным жестом высокой символической ценности»; ее цель — представить культурное послание отдела Ватиканских музеев Anima Mundi, говорится в пресс-релизе. Вниманию посетителей предлагается целый ряд работ китайских художников, свидетельствующих о встрече христианства с художественными традициями Китая. Вместе с этими работами на выставке представлены два оригинальных шедевра из Ватиканской пинакотеки: «Отдых на пути в Египет» (1570—1573) кисти Федерико Бароччи и «Адам и Ева в земном раю» (конец XVIII века) Венчеслао Петера.

Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) рассказывает о Братске. В этом городе есть район, который неофициально называют «Телецентром». В нем находится католический храм Святых Кирилла и Мефодия. Рядом — ажурная двухсотметровая телевышка. «К храму мы еще вернемся, а сейчас давайте проедем двадцать семь километров на север, — пишет автор. — И вот мы уже любуемся Братской ГЭС. Глядя на огромную плотину и на простор Братского моря, нелегко сегодня представить, какая работа когда-то кипела здесь. Как фантастический мост — бетоновозная эстакада, гигантские двухконсольные краны, поток МАЗов и КРАЗов… И сотни, тысячи людей возводят невиданных ранее размеров плотину, трудясь на благо всего народа… Братск был «особой республикой», где собрались интереснейшие люди из разных городов Союза, где применялись настоящие инновации (хотя и без такого термина). Где проявлялась реальная креативность (опять же без такого термина). Где царило свободомыслие (но не антисоветизм с показыванием фиги в кармане). Среди строителей Братской ГЭС и нового города в тайге были, конечно же, и христиане — православные, протестанты… Католиков было, естественно, немного (не в Бразилии же строили), но были. Новые христианские храмы появлялись в советское время редко и даже очень редко, но все-таки иногда появлялись. В Братске православный храм открылся в 1980 году. В старом Братске была пятикупольная церковь. Но тот город, где мы живем сейчас, построен «с нуля», начиная с 1955 года. Старый же Братск остался на дне рукотворного моря. Так что первые двадцать пять лет своей истории новый город прожил без храма… А теперь возвращаемся к храму Святых Кирилла и Мефодия. На невеселом фоне девяностых годов его открытие стало солнечным зайчиком. Храм наш поменьше соборов в Кельне или Праге, да и католики в Братске пока на каждом шагу не встречаются. Но я думаю, что нашей Церкви еще предстоит сыграть какую-то очень важную роль в жизни российского общества в будущем. А чтобы было это будущее, не следует нам увлекаться бросанием камней в недавнее прошлое».