Мэр Екатеринбурга ждёт от противников храма единой позиции

Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM Противники строительства храма Святой Екатерины должны выработать консолидированную позицию. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в обращении, выложенном на сайте горадминистрации.

Градоначальник обратил внимание на то, что сторонники храма «действуют достаточно организованно» и даже опубликовали меморандум, где указана их позиция.

Высокинский призвал протестующих сформулировать, против чего они протестуют — только против строительства храма в сквере у театра Драмы или вообще против храма «в принципе». Также он просит дать свою оценку ситуации и назвать новую площадку, которая бы подошла, по мнению протестующих, для храма, а также указать, «кто сможет гарантировать», что в ситуации будет найден компромисс, и кто должен войти к единый «комитет согласия», чтобы интересы всех жителей города были представлены.

По мнению мэра, некоторые протестующие «продолжают нагнетать ситуацию», заявляя, что власти не слышат их голос.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал лидеров протеста против храма Святой Екатерины.

«Я хочу, чтобы вас услышал весь город», — сказал мэр.

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