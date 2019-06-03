Посольство США в Судане потребовало от правительства остановить насилие

Хартум, , 12:25 — REGNUM Посольство США в Судане выпустило заявление, в котором потребовало прекратить нападения военных на протестующих. Об этом 3 июля говорится на официальной странице в Twitter американского дипломатического ведомства.

«Силы безопасности Судана совершают нападения на протестующих и прочих гражданских лиц. Это неправильно и должно прекратиться, вся ответственность ложится на временное правительство», — отмечается в заявлении посольства.

Напомним, 3 июня в результате столкновений сотрудников правопорядка с демонстрантами в Судане погибли по меньшей мере девять человек.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане продолжаются несколько месяцев, активисты требуют передачи власти из рук военных гражданской оппозиции.

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