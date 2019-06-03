Назначен новый заместитель губернатора Челябинской области

Челябинск, , 12:14 — REGNUM В Челябинской области назначен новый заместитель губернатора. Им стал уроженец Челябинска Егор Ковальчук, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Новый вице-губернатор будет курировать подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Также в его ведении значится работа министерства промышленности, которое ещё только создаётся.

О Ковальчуке известно, что он родился в Челябинске в марте 1973 года. В основном его трудовая биография связана с Южным Уралом. В частности, здесь он возглавлял областное министерство промышленности и природных ресурсов. Также он возглавлял департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, а в 2019 году перешёл на работу в Минстрой России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний заместитель губернатора Руслан Гаттаров ушёл в отставку. По его словам, это решение было добровольным.

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