Популярность партии экс-канцлера Австрии Курца возросла — опрос

Вена, , 12:16 — REGNUM Несмотря на крах правящей коалиции, Австрийская народная партия (АНП) остается сильнейшей партией в стране. Как показал опрос газеты Kronen Zeitung, с момента отставки лидера партии Себастьяна Курца с поста канцлера ее популярность только возросла.

Если выборы в парламент состоялись сейчас, за АНП проголосовали бы 38% избирателей. Это на 6,5% больше, чем на парламентских выборах в Австрии в 2017 году и на 3,1% больше, чем на выборах в Европейский парламент 26 мая.

Социал-демократическая партия Австрии сегодня набрала бы 21% голосов — на 5,9% меньше, чем на выборах 2017 года. Австрийскую партию свободы поддержали бы 19% (-7% относительно выборов 2017 года). Либеральная партия NEOS и «Зеленые» получили бы по 10% голосов (+4,7% и 6,2% соответственно).

Опрос проводился с 27 по 31 мая. В нем приняли участие 954 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая канцлеру Австрии Себастьяну Курцу и его правительству был вынесен вотум недоверия. Временным канцлером назначена бывший председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Австрии в сентябре.

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