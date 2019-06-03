Посол РФ в Индонезии выразила соболезнования в связи с кончиной Ани Юдойоно

Джакарта, , 12:15 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва назвала кончину бывшей первой леди страны Ани Юдойоно большой потерей для индонезийской нации, сообщает Antaranews.

Людмила Воробьёва передала соболезнования в связи с кончиной супруги шестого президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно.

«Вместе с Индонезией мы сожалеем о смерти Ани Юдойоно и передаем соболезнования бывшему президенту Сусило Бамбанг Юдойоно и его семье. Это большая потеря для нации и близких. Пусть Аллах дарует ей лучшее место», — написала посол РФ в Индонезии в официальном аккаунте российского посольства в Twitter.

Издание отмечает, что, помимо Российской Федерации, свои соболезнования также выразил посол Дании в Индонезии Расмус Кристенсен.

«Пожалуйста, примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Ани Юдойоно. Наши молитвы вместе с семьей Юдойоно в это печальное время», — написал посол Дании в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая первая леди Индонезии, политический и общественный деятель страны Ани Юдойоно ушла из жизни 1 июня 2019 года в возрасте 66 лет.

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