Многие проблемы не решить без диалога глав России и США — Песков

Москва, , 12:19 — REGNUM Российская сторона видит необходимость встреч российского и американского лидеров, так как на более низком уровне существующие проблемы решить нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Диалог Москвы и Вашингтона нужно вести на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В повестке дня есть множество стратегических вопросов, которые необходимо решать, отметил он.

«На более низком уровне эти проблемы решить невозможно», — сказал Песков и пояснил, что без диалога на высшем уровне ситуация стоит на месте.

Представитель Кремля выразил сожаление, что, несмотря на готовность России к диалогу, американская сторона совершенно не готова продвигаться вперёд. Он добавил, что Путин руководит страной, которая «хорошо умеет ждать».

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